РБК: банки начали повышать ставки на «лишнюю» льготную ипотеку

Часть российских банков начала выявлять заемщиков, которые нарушили правило об «одной льготной ипотеке в одни руки», введенное в декабре 2023 года. По данным РБК, с повышением ставок в таких случаях столкнулись клиенты Сбербанка и банка «Дом.РФ». Представители нескольких банков подтвердили телеканалу проведение такой политики.

«Если выявится "лишняя" льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения. При этом мы работаем с каждым клиентом по ситуации, возникшей в связи с изменением законодательства и после отмены с 1 июля льготной программы ипотеки с господдержкой»,— сказал телеканалу представитель Сбербанка.

Представители Абсолют-банка, ВТБ и вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов также подтвердили РБК повышение ставок при обнаружении «лишней» льготной ипотеки, но добавили, что случаи нарушения правила об «одной ипотеке в одни руки» встречаются редко. Господин Варенцов добавил, что банк заранее предупреждает своих клиентов, если повышает ставку. Представитель Промсвязьбанка заявил, что любые попытки повторно получить льготную ипотеку банк выявляет еще до подписания договора.

Правило «одна ипотека в одни руки» распространяется на все госпрограммы за исключением семейной. Семейную льготную ипотеку можно оформить еще раз в двух случаях — если рождается еще один ребенок или если предыдущая ипотека погашена перед подачей заявки на новую. В результате к концу года востребованность «классической» ипотеки снизилась, а доля льготных продуктов в общем объеме выдачи ипотеки в среднем увеличилась до 75%.

Подробнее об этом — в материале «Безальтернативная ипотека».