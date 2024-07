Маск ответил на обвинение Байдена в попытке купить выборы

Один из богатейших людей мира Илон Маск отреагировал на критику со стороны президента США Джо Байдена. Тот ранее заявил, что миллиардер пытается купить выборы, и дал ссылку на сбор средств для Демократической партии.

«Я живу в его голове бесплатно»,— написал господин Маск. В следующем посте он написал: «$55». Так он ответил на скриншот постов господина Байдена, сделанный одним из пользователей.

Президент ранее написал в соцсети миллиардера X, что ему «надоело, что Илон Маск и его богатые приятели пытаются купить эти выборы». Он разделил свой пост на два и опубликовал их с небольшой разницей во времени. В первом он написал «I'm sick», во втором — «of Elon Musk and his rich buddies trying to buy this election». Отдельно первый пост можно перевести как: «Я заболел». При этом господин Байден действительно заболел — он заразился коронавирусом.

Илон Маск не раз за последние годы критиковал Демократическую партию и выступал в поддержку республиканцев. Миллиардер утверждал в ноябре 2022 года, что раньше почти всегда голосовал за демократов. После покушения на Дональда Трампа он публично заявил о его поддержке и назвал республиканца «самым крутым кандидатом» со времен Теодора Рузвельта. По информации The Wall Street Journal, бизнесмен планирует выделять $45 млн ежемесячно на кампанию господина Трампа.

Леонид Уварчев