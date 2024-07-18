Стрелявший в Трампа перед покушением написал в Steam о подготовке «премьеры»

20-летний Томас Мэттью Крукс за несколько дней до покушения на Дональда Трампа оставил «угрожающее сообщение» на платформе для геймеров Steam. Об этом сенаторам рассказали на брифинге 17 июля, сообщили источники Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Josefczyk THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters Фото: Aaron Josefczyk THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters

«13 июля состоится моя премьера, следите за тем, как она будет разворачиваться»,— написал Крукс в Steam.

В ноутбуке Крукса обнаружили несколько поисковых запросов в июле: «Трамп», «Байден», «когда съезд DMC» (Национальный комитет Демократической партии) и «митинг Трампа 13 июля». Следователи не обнаружили на ноутбуке свидетельств принадлежности стрелка к какой-либо идеологии. Во время опросов никто не сообщал, что Крукс обсуждал политику.

У подозреваемого нашли два телефона — на месте преступления и дома. На втором было всего 27 контактов. ФБР опрашивает этих людей.

Покушение на 45-го президента США произошло на митинге в штате Пенсильвания. Пуля задела ухо политика. При стрельбе погиб один из участников митинга, еще двое получили тяжелые ранения. Мотив нападавшего неизвестен.

О последствиях покушения — в материалах «Ъ» «Дональд Трамп устремился пулей к президентству» и «"Иранский след" не привел в Пенсильванию».

Леонид Уварчев