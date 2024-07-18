США завершили эксплуатацию пирса за $200 млн для доставки помощи в сектор Газа

Американские военные завершили миссию по доставке гуманитарной помощи палестинцам с помощью плавучего пирса у побережья сектора Газа. Его эксплуатация началась 17 мая, с того времени пирс проработал около 20 дней. Теперь США планируют доставлять гумпомощь в Газу через израильский порт Ашдод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen , Reuters Фото: Amir Cohen , Reuters

«По нашей оценке, временный пирс достиг своего ожидаемого результата — перебросить большой объем помощи в Газу и обеспечить быструю доставку помощи гражданскому населению»,— сказал журналистам представитель Центрального командования ВС США Брэд Купер (цитата по Reuters). По его словам, за время работы с помощью пирса палестинцам доставили примерно 9 тыс. т гуманитарной помощи.

Президент США Джо Байден объявил о строительстве плавучего пирса в марте, когда Израиль отказался от открытия дополнительных сухопутных маршрутов для доставки помощи. На постройку пирса было потрачено более $200 млн. С 17 мая он неоднократно приостанавливал работу из-за погодных условий, ремонтных работ и риска разрушения из-за военных действий. NYT писала, что организации, занимающиеся доставкой помощи в Газу, не считают идею пирса удачной, поскольку она не позволила доставлять необходимое количество грузов.

О ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «На Ближнем Востоке повышают давление».

Лусине Баласян