CBS сообщила о снайпере, который увидел стрелка за минуты до покушения на Трампа

Источник CBS News в правоохранительных органах США рассказал хронологию событий на митинге, на котором произошло покушение на 45-го президента США. Утверждается, что в здании, с которого производилась стрельба, находилось три снайпера, следивших за участниками митинга. Один из них трижды заметил 20-летнего Томаса Мэттью Крукса: в первый раз тот посмотрел на крышу, во второй посмотрел сначала в телефон, а потом в дальномер, который стрелки используют, чтобы определить расстояние до цели. В третий раз стрелок пришел с рюкзаком.

Заметивший Крукса снайпер сфотографировал его, когда тот вернулся во второй раз. Когда стрелок достал дальномер, о нем сообщили по рации в командный пункт.

Когда местная полиция отреагировала на вызов подкрепления, Крукс уже находился на крыше. Шериф округа Батлер Майкл Слоуп рассказал, что один из полицейских поднял второго на крышу, но стрелок направил на него оружие, из-за чего тот отступил и упал на землю. После этого стрелок открыл огонь в направлении участников митинга. Его убил снайпер Секретной службы США, находившийся в здании за левым плечом Дональда Трампа.

Покушение на 45-го президента США произошло на митинге в штате Пенсильвания. Пуля задела ухо политика. При стрельбе погиб один из участников митинга, еще двое получили тяжелые ранения.

О последствиях покушения — в материалах «Ъ» «Дональд Трамп устремился пулей к президентству» и «"Иранский след" не привел в Пенсильванию».

Леонид Уварчев