Захарова: делегация Израиля в ООН превращает дипломатическую работу в балаган

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что прервавшие выступление министра Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН активистки были приглашены Израилем. По ее мнению, акция получилась «не просто глупой», а «достигла противоположного эффекта», потому что многие восприняли ее участников как пропалестинских активистов. Госпожа Захарова считает, что Израиль превращает дипломатическую работу в ООН в балаган.

«Если вы думаете, что в штаб-квартиру ООН прорвались дебоширы, то ошибаетесь. Как оказалось, это были специально приглашенные постпредством Израиля клакеры»,— написала госпожа Захарова в Telegram. По ее словам, Секретариат ООН подтвердил это, назвав участников акции «гостями израильской делегации».

Официальный представитель МИД РФ рассказала, что половина участников мероприятия подумала, что активисты выкрикивали слова в поддержку Палестины, другая половина — что речь идет об освобождении израильских заложников. «Поведение делегации Израиля в ООН давно вызывает вопросы у многих: сотрудники постпредства этой страны регулярно превращают дипломатическую работу в балаган»,— добавила госпожа Захарова.

Дипломат обратила внимание, что акция произошла спустя несколько дней после покушения на 45-го президента США Дональда Трампа, поэтому находившиеся в зале люди «вздрогнули от внезапных резких звуков». Она задалась вопросом, почему в штаб-квартире ООН, «особенно учитывая то, что творится вокруг американских выборов», не могут «навести элементарный порядок в вопросе безопасности». «Если подобное поведение одной из делегации будет признано нормой, то вскоре очередные "гости" какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами»,— добавила Мария Захарова.

Активистки провели акцию на заседании Совбеза ООН по теме Ближнего Востока. Она началась сразу после выступления постпреда Израиля при ООН Гилада Эрдана, когда слово взял глава МИД РФ. Охрана быстро увела активисток из зала заседания.

Подробнее о заседании Совбеза ООН с участием Сергея Лаврова — в материале «Ъ» «На Ближнем Востоке повышают давление».

Леонид Уварчев