Шольц призвал мировые державы вернуться к диалогу о контроле над вооружениями

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ведущим мировым державам необходимо вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями. Таким образом он ответил на вопрос журналиста ARD о целесообразности опасений жителей Германии относительно возможного начала холодной войны.

«Все, что мы делаем, должно привести к тому, что у нас снова будет время для разговоров о контроле над вооружениями между крупными мировыми державами»,— сказал господин Шольц.

Олаф Шольц отметил, что Россия вышла «из всех соглашений о разоружении», и Германия «должна отреагировать на это». «Вот почему мы должны быть настолько сильными, чтобы никто на нас не нападал»,— добавил он.

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который был заключен с США и должен был действовать до 2026 года. Решение, по словам президента, было связано с отказом США пускать российских инспекторов на американские объекты. Госдеп США, в свою очередь, также говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог. В МИД РФ подчеркивали, что Россия не может рассматривать этот вопрос «вне контекста все более враждебного американского курса».

Подробнее — в материале «Ъ» «Назад, к ядерному».

Милена Костерева