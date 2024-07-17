Губернатор Белгородской области сообщил об атаках ВСУ на семь населенных пунктов
Семь населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Повреждены частные дома и транспортные средства. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.
По словам Вячеслава Гладкова, при атаке дрона в селе Старый Хутор в частном доме были выбиты окна, посечены кровля и забор. Также повреждены два легковых автомобиля. В селе Вознесеновке после атаки FPV-дрона повреждена крыша частного дома. Еще один FPV-дрон атаковал частный дом в селе Муром — дом полностью разрушен.
Атакам беспилотников также подверглись села Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, хутор Михайловка. В результате повреждения получили частные дома, на территории одного из них произошло возгорание стройматериалов.
Ранее сегодня, 17 июля, в районе хутора Церковный Белгородской области украинский FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. В результате атаки машина загорелась, находившаяся в ней семейная пара погибла. Атаке подвергся и город Шебекино. При обстреле были ранены три человека.