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Коммерсантъ FM
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В США россиянина приговорили к трем годам лишения свободы по делу о контрабанде

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил гражданина России Максима Марченко к трем годам лишения свободы и еще трем годам нахождения под надзором, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда. Господина Марченко обвиняют в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения.

51-летний Максим Марченко был задержан в США в сентябре 2023 года. Из материалов Минюста США следует, что россиянин управлял несколькими подставными компаниями в Гонконге, где постоянно проживал, — Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions. По версии следствия, господин Марченко вместе с двумя сообщниками закупал товары, в частности OLED-микродисплеи, для перечисленных подставных фирм. Чтобы скрыть, что продукция предназначалась для России, конечными пользователями назывались Китай, Гонконг и др.

В феврале 2024 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка сообщила, что Максим Марченко признал себя виновным в отмывании денег и контрабанде микроэлектроники из США. По словам помощника генпрокурора Мэтью Олсена из отдела нацбезопасности Минюста, он сознался, что вступил в сговор с целью контрабанды технологий в Россию с помощью сети подставных компаний.

Милена Костерева

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