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Лавров: вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для РФ подходы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал организацию Украиной «второго саммита мира» по российско-украинскому конфликту. По его мнению, участники мероприятия будут формировать односторонние подходы.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

Сергей Лавров

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

«Говоря о том, чем же там будут заниматься, все так или иначе формулировали односторонние, абсолютно неприемлемые для нас и для многих других — искренне заинтересованных в мире — подходы»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции в ООН. Трансляция велась на YouTube-канале МИД РФ.

Министр считает организуемые Украиной конференции продолжением встреч в «копенгагенском формате» (первая встреча похожего формата прошла в датском Копенгагене в июне 2023 года). По его словам, Киев и Запад «всеми правдами и неправдами, различными уловками, обещаниями» пытались привлечь на мероприятия как можно больше государств. В январе господин Лавров встречался с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, и тот предупреждал, что планируется проведение «мирного саммита». По мнению российского министра, получился не саммит, а «мирная конференция», так как большинство стран было представлены не на уровне лидеров.

Сергей Лавров считает ультимативными требования «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, которые лежат в основе конференций. По его мнению, страны Запада «любой ценой» пытаются продавливать этот план Киева.

15–16 июня в Швейцарии состоялась конференция по российско-украинскому конфликту, Москву на нее не приглашали. На мероприятии обсуждались три из десяти пунктов «формулы мира» Владимира Зеленского. Украина намерена до ноября проработать план по участию России в следующем саммите. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представители России «должны быть на втором саммите». РФ исключает участие в этом мероприятии.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня выдвинул условия Москвы для мирного урегулирования конфликта. Среди них — вывод украинских войск из Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, отказ от движения Украины в НАТО, установление нейтрального и безъядерного статуса страны.

Подробнее о перспективах урегулирования — в публикации «Ъ» «Украинскому урегулированию не хватило Швейцарии».

Леонид Уварчев

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