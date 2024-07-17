Лавров: Запад пытается любой ценой продавливать ультиматумы Зеленского

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает ультимативными требования «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что этот план пытаются продвигать страны Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Eduardo Munoz, Reuters Сергей Лавров

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

«Взят курс на продавливание любой ценой так называемого плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале МИД РФ. Так он ответил на вопрос о возможности участия РФ в следующем саммите по российско-украинскому конфликту.

Министр отметил, что конференции, созываемые Украиной, основываются на «формуле мира» украинского президента. Он напомнил о других мирных инициативах, например, предложенных Китаем. «Недавно Китай вместе с Бразилией оформили тоже несколько элементов инициативы. Я не буду их перечислять, но главное отличие от формулы Зеленского и от того, что делается вот на этих сходках в рамках копенгагенского формата, в том, что, во-первых, Китай, Бразилия, многие другие страны, которые к ним присоединились, выступают за то, чтобы созвать конференцию на основах и на принципах, которые будут приемлемы для всех сторон. Второе, это касается содержания диалога, заключается в том, что Китай очень четко обозначил еще в своей первой инициативе необходимость начать с первопричины нынешнего кризиса в Европе и заняться выработкой и договоренностей об устранении этих причин»,— добавил господин Лавров.

15–16 июня в Швейцарии состоялась конференция по российско-украинскому конфликту, Москву на нее не приглашали. На мероприятии обсуждались три из десяти пунктов «формулы мира» Владимира Зеленского. Украина намерена до ноября проработать план по участию России в следующем мирном саммите. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представители России «должны быть на втором саммите». РФ исключает участие в этом мероприятии.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня выдвинул условия Москвы для мирного урегулирования конфликта. Среди них — вывод украинских войск из Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, отказ от движения Украины в НАТО, установление нейтрального и безъядерного статуса страны.

Подробнее о перспективах урегулирования — в публикации «Ъ» «Украинскому урегулированию не хватило Швейцарии».

Леонид Уварчев