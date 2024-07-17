Экс-главу подмосковной Шатуры подозревают в растрате 221,5 млн руб.

Главное следственное управление СКР по Московской области подтвердило информацию СМИ о задержании бывшего главы Шатурского городского округа Московской области. Он подозревается в растрате больше 221,5 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы. Следователи провели обыск в квартире подозреваемого и осмотрели его транспортные средства. Имя задержанного в сообщениях СКР и прокуратуры в Telegram не называется. По информации СМИ, речь идет об Алексее Артюхине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Артюхин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Артюхин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле 2020 года глава округа заключил соглашение о предоставлении из бюджета Московской области грантов на строительство водозаборного узла в поселке Осаново-Дубовое. Утверждается, что чиновник вместе с «подконтрольными ему лицами» совершили растрату средств, «в том числе путем предоставления займов различным коммерческим организациям, оплаты лизинга транспортных средств и приобретения недвижимого имущества».

Господин Артюхин возглавлял Шатуру с 2020 года, до этого был мэром города Рошаля. Он объявил об отставке 10 июля. Глава округа говорил, что решение далось ему непросто, но «пришло время двигаться вперед». Глава округа благодарил губернатора Андрея Воробьева за доверие.

Леонид Уварчев