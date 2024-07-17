РЕН ТВ: задержан экс-мэр подмосковной Шатуры Алексей Артюхин

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что сегодня, 17 июля, утром задержали бывшего мэра подмосковной Шатуры Алексея Артюхина. Причины задержания собеседник издания не назвал. Алексей Артюхин возглавлял городской округ Шатура с марта 2020 года. 10 июля 2024-го он объявил об отставке, которая «далась ему не просто», но ее причины не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Артюхин в 2018 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Артюхин в 2018 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Telegram-канал Baza пишет, что экс-мэра задержали у дома, когда он собирался ехать в парикмахерскую на машине своей жены. Транспортное средство обыскали и изъяли несколько пакетов. Утверждается, что Алексея Артюхина увезли на допрос в областное управление СКР. Baza уточняет, что несколько месяцев назад следователи проводили обыск в офисе у жены экс-чиновника.

Лаура Кеффер