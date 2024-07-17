Лавров сообщил о контактах экспертов между США и РФ по Украине

Россия и США вели переговоры на неправительственном уровне с участием политологов по ситуации на Украине, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, эксперты, представлявшие интересы Вашингтона, отказались обсуждать условия мира, которые касаются внутренних дел Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (в центре)

Фото: Eduardo Munoz, Reuters Сергей Лавров (в центре)

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

«Я вам скажу доверительно — у нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств»,— сказал господин Лавров журналистам по итогам поездки в Нью-Йорк на Совбез ООН.

По словам министра, на встречах российские эксперты спросили американских политологов, поддержат ли США включение в договор РФ и Украины пункта об отмене украинских законов, «которые запретили русский язык во всех сферах жизни». «И они сказали: вы знаете, мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, им самим решать»,— пересказал Сергей Лавров содержание переговоров.

Президент России Владимир Путин называл условием для начала мирных переговоров вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — территорий, вошедших в состав РФ после начала боевых действий. В Кремле в начале июля говорили, что подвижек в вопросе переговоров по российско-украинскому конфликту нет. Последние переговоры делегаций России и Украины проходили в марте 2022 года.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян