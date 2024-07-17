«Митьков» отправили на реставрацию

Имя основателя творческой группы «Митьки» Дмитрия Шагина убрали из списка участников выставки «Пушкинская-10. Ковчег ХХI века», которая проходит в петербургском ЦВЗ «Манеж» с 9 июля по 8 сентября. Экспозиция посвящена арт-центру «Пушкинская-10». Ранее с выставки под предлогом необходимости реставрации убрали картину художника «Митьки 91» и фотографии нонконформистов 1980-х годов. Художник называет происходящее «вопиющим случаем» и не понимает, зачем это было сделано. В «Манеже» ситуацию не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Шагин художник творческого объединения «Митьки»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Дмитрий Шагин художник творческого объединения «Митьки»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Выставка «Пушкинская-10. Ковчег ХХI века» в ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге открылась 9 июля. В экспозиции представлена коллекция товарищества «Свободная культура» («Пушкинская-10»). Еще до официального открытия, 8 июля, Дмитрий Шагин сообщил, что его картину «Митьки 91» убрали с выставки. «На выставке была одна моя картина. 9 июля мне позвонила директор “Манежа” Анна Ялова и сообщила, что в картине дырка и ее отправили на реставрацию. Я предложил отреставрировать ее самостоятельно, но мне ответили, что с картиной уже работают специалисты. Для справки: на реставрацию нужны один-два дня»,— рассказал господин Шагин корреспонденту «Ъ-СПб». При этом художник подчеркивает, что картину можно было заменить на другую из коллекции, но этого сделано не было.

Помимо картины, по словам художника, с выставки без объяснений сняли две архивные фотографии с его изображением. А также закрасили его имя и имена еще двух художников — Олега Целкова и Александра Фисуна — в списке участников на информационном стенде в «Манеже». Во вторник, 16 июля, стенд и вовсе обновили, убрав из списка основателя «Митьков». При этом имена его коллег вернули. Дмитрий Шагин рассказал, что о снятии фотографий и «удалении» имени ему не сообщили.

«Митьки» — творческое объединение художников, музыкантов, поэтов, писателей и «многочисленных сочувствующих», основанное в 1984 году в Ленинграде. Основной темой их творчества был городской фольклор, а девиз движения гласил: «Митьки никого не хотят победить, поэтому они завоюют весь мир!».

Картина «Митьки 91» написана в 1991 году после августовского путча. На ней изображены мужчина в тельняшке и российский флаг — триколор, который был поднят во время путча. «Не знаю, что не понравилось в картине. Она была допущена к экспозиции и размещалась на рекламных плакатах. А потом ее убрали и сказали, что отправили на реставрацию. Может, это и так, но зачем тогда убирать мою фамилию и архивные фотографии? Это не похоже на реставрацию. Это уже как-то по-другому называется»,— добавляет Дмитрий Шагин.

В комментариях на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) господин Шагин написал, что картину «запретили цензоры». «Это неподтвержденные слухи. Анна Ялова в официальном ответе мне сказала, что никакой комиссии не было и никто картину не запрещал, ее увезли на реставрацию»,— объясняет художник.

Происходящее он называет вопиющим случаем и считает, что организаторы должны «все восстановить». «Я считаю, что такие действия вредят репутации Петербурга, как культурной столицы. В Москве была цензура. В этот раз получается тоже цензура на две фотографии»,— заключает Дмитрий Шагин.

Директор Музея нонконформистского искусства, вице-президент арт-центра «Пушкинская-10» Анастасия Пацей рассказала «Ъ-СПб», что о дырке в картине им не сообщали. «Подготовка к этой выставке шла очень-очень долго. Мы участвовали в ней, давали свои рекомендации, но финальное слово всегда остается за организаторами. О том, что картина Дмитрия Шагина повреждена и отправлена на реставрацию, нам не сообщали, но коллеги и не обязаны ставить нас в известность — мы все равно не можем никак помочь. В выставочном зале я эту работу не видела, поэтому оценить ситуацию не могу»,— отметила госпожа Пацей.

В ЦВЗ «Манеж» от комментариев предпочли «воздержаться».

Полтора года назад, в январе 2023 года, другую картину Дмитрия Шагина — «Митьки никого не хотят победить» (второе название «День тельняшки») — сняли с выставки во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве, а на баннере закрасили лозунг («Митьки никого не хотят победить!») кумачовой краской. Директор музея Елена Титова объяснила это «присутствием политического подтекста» в работе художника. Господин Шагин назвал это примером вандализма и коммунистического ужаса.

Это не первый культурный скандал в Санкт-Петербурге: год назад, также в июле, активно обсуждали тихое открытие выставки «Клин Новикова» в Русском музее.

Надежда Ярмула