Деревянный квартал в Гатчине реконструируют в 2026 году

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал план обустройства центра Гатчины, где был расселен квартал деревянных домов по улицам Чкалова, Красная, Киргетова. Глава 47 региона обозначил сроки реконструкции «деревяшек», куда планируется перевезти часть ведомств областного правительства.

«Согласовал план обустройства центра Гатчины и судьбу расселенных «деревяшек», — написал в своем телеграм-канале Александр Дрозденко. Глава Ленобласти распорядился завершить передачу объектов на баланс Ленобласти до 17 августа. По завершении историко-культурной экспертизы оперативно приступить и завершить проектирование до конца 2025 года и в 2026 году провести реконструкцию, дал поручение господин Дрозденко.

Речь идет об историческом квартале деревянных зданий в центре областной столицы, где в советское время располагались коммунальные квартиры. Как уже писал «Ъ-СПб», ранее областное правительство заявляло о планах реконструировать квартал и закрепить за комитетами каждый из деревянных коттеджей. Кроме этого, под переезд областных властей рассматриваются здания Минобороны — комплекс архива Военно-морского флота напротив Гатчинского дворца.

Александра Тен

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