Совкомбанк откроет орловскому Мценску кредитную линию на 40 млн рублей

ПАО «Совкомбанк» стало победителем аукциона на предоставление кредитной линии с лимитом в 40 млн руб. администрации города Мценск в Орловской области. Банк был единственным участником торгов, не стал снижать начальную цену контракта в 8,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Процентная ставка — фиксированная. Срок действия кредитной линии — 365 дней.

Ее открытие объясняется необходимостью финансирования бюджета Мценска и погашения муниципальных долгов.

Ранее Сбербанк получил право открыть кредитную линию для мэрии Орла с лимитом в 315 млн руб. Она также будет действовать год, стоимость контракта составила 44, млн руб.

Алина Морозова

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