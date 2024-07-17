В Петербурге на треть выросло число дилеров по продаже машин с пробегом на «Авито»

Число дилеров, предлагающих продать поддержанные машины в Петербурге через платформу «Авито Авто» в первом полугодии 2024 года выросло на 32,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Предложение же автомобилей с пробегом от дилеров выросло к году на 6,1%, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе «Авито».

Среди марок автомобилей с пробегом, представленных на сайте дилерами, лидером стала Kia (доля бренда в предложении составила 9,8%, а прирост числа объявлений за год — 4%). Вторую строку в топе занял Hyundai (доля бренда в предложении — 7,4%, прирост числа объявлений за год — 2,9%). Третье место отошло Volkswagen (доля бренда в предложении — 6,9%). Замкнули пятерку BMW (доля — 6,7%) и Mercedes-Benz (доля — 5,6%).

Лидером по спросу среди марок также является Kia, получившая 8,1% от всего спроса на дилерские авто с пробегом. На втором месте Hyundai с 7,1%, а на третьем и четвертом — Volkswagen и BMW, доля каждого из которых — 6,5%. Пятую строчку занимает Mercedes-Benz — 6,2%.

Самой востребованной среди моделей стал Hyundai Solaris: его доля в спросе — 2,7%. На втором месте — Ford Focus с 2%, а на третьем — Skoda Octavia с 1,7%. Четвертую строку рейтинга занимают Volkswagen Polo с 1,6%. Далее идут Kia Rio и Toyota Camry с долей 1,4% каждая. Также в топ-10 входят BMW 5 серия, Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz E-класс и Mitsubishi Outlander.

Лидером по числу дилерских объявлений стал Hyundai Solaris — на него пришлось 2,3% от общего количества. 2% досталось Volkswagen Polo, по 1,9% — Ford Focus и Kia Rio. Пятое место занял Volkswagen Tiguan (1,7%). Наиболее динамично растет число объявлений на Kia Rio (21,9%) и Hyundai Solaris (10,9%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самыми популярными по цене в Петербурге стали поддержанные автомобили стоимость до 1 млн рублей.

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