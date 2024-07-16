Самыми популярными в Петербурге стали поддержанные автомобили до 1 млн рублей

В июне 2024 года в Петербурге самыми востребованными автомобилями с пробегом стали машины в ценовом диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей. Они составили 30% от общего числа продаж, сообщили «Ъ-СПб» в специализированной компании Pango Cars.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вторыми по популярности, по данным автоэкспертов, оказались автомобили стоимостью от 1 млн до 1,5 млн руб. (27%), третьими — от 1,5 млн до 2 млн руб. (20%), далее следуют машины стоимостью свыше 2 млн рублей (14%). Наименее популярными оказались автомобили с ценой до 500 тыс. рублей — всего 8% продаж.

Среди лидеров вторичного автомобильного рынка в Петербурге в июне были Hyundai, Volkswagen и Kia. Самыми востребованными моделями оказались Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Renault Arkana. В июне внедорожники с пятидверным кузовом набрали наибольшую популярность, составив 42% от всех продаж, за ними следовали седаны (28%) и пятидверные хэтчбеки (20%).

«Ъ-СПб» писал, что по итогам июня текущего года средняя стоимость подержанных автомобилей в Петербурге и Ленобласти упала до 2,3 млн рублей, что на 10% меньше, чем в январе.

Любовь Комиссарова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте