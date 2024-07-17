Германский суд приговорил россиянина к 6 годам и 9 месяцам за поставки в РФ

Высший земельный суд Штутгарта признал бывшего бизнесмена с российским и германским гражданством виновным в нарушении санкционного режима. Он получил шесть лет и девять месяцев лишения свободы за поставки компонентов для беспилотников в Россию. Информацию приводит агентство DPA.

К девяти месяцам условно приговорена жена бизнесмена. Ее признали виновной в помощи мужу. Суд утверждает, что поставки электроники нашли применение в военном ключе.

Об аресте бизнесмена стало известно в августе 2023 года. Полное имя подсудимого не уточнялось. В соответствии с немецкими законами было указано только его имя и первая буква фамилии — Вальдемар В. Предприниматель основал две компании в Сааре для международной торговли электронными компонентами. Прокуратура утверждает, что в период с января 2020 по март 2023 года Вальдемар В. поставлял электронные компоненты российской компании, занимающейся производством военной техники и аксессуаров.

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Леонид Уварчев