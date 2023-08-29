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Коммерсантъ FM
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Прокуратура ФРГ арестовала россиянина по подозрению в нарушении санкций ЕС

Федеральная прокуратура Карлсруэ арестовала мужчину по подозрению в поставках электронных компонентов в Россию в нарушение европейских санкций. Как уточняет Der Spiegel, мужчина имеет как российское, так и германское гражданство. Полное имя задержанного не уточняется. В соответствии с немецкими законами указано только его имя и первая буква фамилии — Вальдемар В.

В заявлении федеральной прокуратуры в Карлсруэ, которое приводит ТАСС, говорится, что Вальдемар В.— управляющий директор двух компаний, которые он основал в Сааре для международной торговли электронными компонентами. Прокуратура утверждает, что в период с января 2020 года по март 2023 года Вальдемар В. поставлял электронные компоненты российской компании, занимающейся производством военной техники и аксессуаров.

«В их число входит беспилотник "Орлан-10", который в настоящее время используется российскими вооруженными силами на Украине»,— заявили в прокуратуре. Общая стоимость компонентов, переданных в нарушение запрета, составляет около €715 тыс. Всего, по данным Der Spiegel, задержанный является фигурантом 26 дел о нарушениях закона о внешней торговле Германии.

Из сообщения германской прокуратуры следует, что в целях обхода санкций Евросоюза Вальдемар В. сначала импортировал товары в Германию из-за границы, а затем экспортировал их — в некоторых случаях через контролируемую им компанию в Баден-Вюртемберге — в Россию. Ведомство утверждает, что после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Вальдемар В. начал транспортировать товары в Россию через Дубай и Литву, в том числе при согласовании с получателями в третьих странах.

Вальдемар В. находится под стражей с 9 марта. 20 марта федеральная прокуратура приступила к рассмотрению дела ввиду особой важности.

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