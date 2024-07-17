Четверо мирных жителей пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 76 боеприпасов и 29 беспилотных летательных аппаратов. В результате пострадали четыре человека, разрушения получили 38 жилых помещений и 15 автомобилей, повреждены линии электроснабжения. Наиболее серьезные последствия от ударов ВСУ — в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе под обстрел попали села Беловское, Варваровка, Орловка, Петровка, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори. ВСУ применили 11 боеприпасов (в ходе четырех обстрелов) и 11 беспилотников, пять из которых сбили силы ПВО. Повреждены два корпуса сельскохозяйственного предприятия.

В Борисовском районе четыре украинских БПЛА атаковали села Байцуры и Грузское. В результате пострадал один частный дом и два легковых автомобиля.

В Валуйском городском округе ВСУ обстреляли села Новопетровка и Старый Хутор с помощью шести снарядов в ходе одного обстрела и одного БПЛА. Повреждения получили четыре частных дома и линия электроснабжения.

В Волоконовском районе украинскими формированиями дважды был атакован хутор Старый. Зафиксировано попадание шести снарядов. Разрушений в населенном пункте нет.

В Грайворонском городском округе под удар ВСУ попали села Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино, а также поселок Чапаевский. Для этого были использованы 22 боеприпаса (в ходе трех обстрелов) и шесть дронов. Повреждено здание на территории сельскохозяйственного предприятия.

В Краснояружском районе села Вязовое, Поповка и Репяховка атаковали с помощью трех боеприпасов (в ходе одного обстрела) и двух беспилотников. Разрушений не зафиксировано.

В Шебекинском городском округе ВСУ обстреляли город Шебекино, села Зиборовка, Новая Таволжанка и хутор Панков с помощью 28 боеприпасов (в ходе семи обстрелов) и пяти дронов. Пострадали четыре мирных жителя. Три человека были ранены при обстреле Шебекино: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у еще одного — оскольчатый перелом челюсти. Все трое госпитализированы в областную клиническую больницу, один из них находится в тяжелом состоянии, двое других в состоянии средней степени тяжести. Еще один мужчина пострадал при обстреле Новой Таволжанки. С осколочными ранениями поясничной области, а также руки и ноги в состоянии средней степени тяжести он госпитализирован в городскую больницу Белгорода. Разрушения получили 24 квартиры (в восьми многоквартирных домах), девять частных домов, 12 легковых и один грузовой автомобиль, социальные и коммерческие объекты. Повреждены линии газо- и электроснабжения.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Денис Пискунов

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