Из-за роста спроса цены на российские курорты выросли

В 2024 году цены на российские курорты выросли из-за спроса. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2024).

По словам господина Вахрукова, рост цен не «заоблачный» и меньше, чем на зарубежных курортах. В то же время, заявил спикер, все курорты сейчас «забиты».

«Мы сегодня на лето видим огромный рост спроса, и это никак не может говорить о том, что цены не будут расти — конечно, они будут расти. Мы должны работать над ростом предложения — это единственный рецепт для того, чтобы сдерживать цены»,— заявил Дмитрий Вахруков.

Ранее сообщалось, что на пляжах Сочи количество отдыхающих в несколько раз превышает нормативы. На курорте на 1 кв. м пляжа приходится 2,7 туриста при норме в 5 кв. м на человека. На некоторых курортах Кубани показатели еще выше.

Вячеслав Рыжков

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