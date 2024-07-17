Петербургский суд прекратил дело по допингу в отношении слепой спортсменки

Моровой судья судебного участка № 33 в Санкт-Петербурге прекратил производство по делу об употреблении допинга. Подозреваемой по нему проходила слепая спортсменка София Поликарпова, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщине вменяли вину в использовании запрещенного препарата (ч. 1 ст. 6.18 КоАП РФ). Согласно судебным материалам, госпожа Поликарпова употребила мельдоний не позднее 27 февраля 2024 года. Проба мочи была взята на спортивной базе Озеро Круглое.

На заседании девушка не признала вину. Она пояснила, что является незрячей, в связи с чем ориентируется обычно с помощью отца, на сборах ей помогает тренер. Госпожа Поликарпова заявила, что веществ, содержащих мельдоний, не употребляла и предположила, что его могли подсыпать или подмешать в бутылку с водой ее конкуренты.

Ввиду слепоты девушки производство по делу требовало привлечения к участию законного представителя. Из материалов дела следует, что при составлении протокола об административном правонарушении эта процедура не была соблюдена, что нарушило нормы КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спортсменку из Петербурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за употребление допинга.

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