Песков рассказал, почему Путин приехал на открытие трассы М-11 на Lada Aura

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит Владимира Путина на открытие участка трассы М-11 «Нева». Он сказал, что президент приехал на мероприятие на черной Lada Aura, потому что это российская машина.

«Потому что это российская машина — раз, потом, все-таки у нас вчера, если вы обратили внимание, еще открывался вокруг Тольятти объезд, очень важный. И главный из таких индустриальных центров Тольятти — это АвтоВАЗ, поэтому новая модель была выбрана»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

На открытие нового участка трассы М-11 Владимир Путин прибыл за рулем Lada Aura. Журналистам он сказал, что это хорошая машина. Аura — модель премиум-класса, создана на базе Lada Vesta. Она отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда, салон отделан натуральной кожей. Стоимость Lada Aura начинается от 2 млн руб.

Подробнее о поездке президента — в репортаже «Мой ласковый и нежный Тверь».