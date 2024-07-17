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Коммерсантъ FM
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Песков: заявления Европы о помощи Украине — ответ на мирные инициативы Орбана

Попытки европейских политиков «изобличить» премьера Венгрии Виктора Орбана являются публичным ответом на его мирные предложения, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ответы были, даже публичные ответы — вы знаете, что сами европейцы пытаются изобличать Орбана, пытаются полностью дезавуировать вообще какие-либо его полномочия на этот счет и возобновляют решимость оказывать помощь Украине в военных делах»,— сказал в ходе пресс-колла господин Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, последовала ли реакция со стороны западных стран на мирные предложения премьера Венгрии.

В начале июля Виктор Орбан в рамках самопровозглашенной «мирной миссии» совершил визит в Киев, Москву и Пекин. После он посетил Вашингтон, где проходил саммит НАТО. По итогам поездок венгерский премьер выступил с предложением к Евросовету о разработке новых подходов в части решения российско-украинского конфликта. Юридическая служба ЕС сочла поездку премьера Венгрии в Москву нарушением договоров объединения.

Глава Европейского совета Шарль Мишель отверг утверждение господина Орбана, что ЕС проводит «провоенную» политику на Украине. Он также отмечал, что у венгерского премьера нет мандата ЕС на переговоры по Украине. 15 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об отмене визита коллегии ЕК в Венгрию. По данным Politico, 63 из 705 депутатов Европарламента призвали приостановить право голоса Венгрии в Евросовете из-за поездки премьера страны в Россию и Китай.

Подробнее — в материале «Ъ» «Венгрии показали "желтую карточку"».

Ольга Семеновых

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