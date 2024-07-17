Зарубежные СМИ: Как иранский заговор связан с покушением на Дональда Трампа?

Американская разведка раскрыла иранский заговор против Дональда Трампа. Но недавнее покушение с ним не связано. По данным СМИ, Тегеран пытается отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Иран официально называет Трампа преступником, хотя заявляет, что выбрал законный путь для привлечения его к ответственности. Но спецслужбы готовились к попытке убийства и усилили охрану еще в июне, которую, впрочем, легко обошел 20-летний Томас Мэтью Крукс. В Белом доме не исключают, что возможны новые нападения. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein , Reuters Фото: Evelyn Hockstein , Reuters

О том, что американская разведка раскрыла иранский заговор против бывшего президента Дональда Трампа, CBS News сообщили американские чиновники. Узнав о возросшей угрозе, Совет национальной безопасности связался с Секретной службой. Она в ответ еще в июне выделила дополнительные ресурсы на защиту кандидата, увеличив число спецагентов и усилив их беспилотниками и робособаками.

В Совете национальной безопасности подтвердили: угроза со стороны Ирана связана с его желанием отомстить за генерала Сулеймани, который был убит при Трампе в 2020 году. «Это наше естественное право следить за этим вопросом,— цитирует CNN исполняющего обязанности главы иранского МИДа Али Багери Кани,— обвиняемые должны быть привлечены к ответственности в справедливом суде».

Убийство Сулеймани Трамп в интервью Bloomberg назвал одним из достижений его президентства. Иран тогда «был разорен», заявил он. У Тегерана «не было денег на "Хамас", на "Хезболлу" или любую другую террористическую организацию». Даже санкции против Ирана Трампу нужны были «не так уж сильно». «Я не испытывал страха четыре года. У нас не было никаких терактов во время моего пребывания в должности»,— заявил он в интервью Bloomberg, записанном еще до покушения.

Но все эти годы спецслужбы отслеживали угрозы со стороны Ирана, подтвердили в Совете национальной безопасности. В Секретной службе лишь добавили, что получают информацию об угрозах в реальном времени и корректируют свои действия.

По поводу недавнего покушения там исчерпывающих ответов не дают. Но уточняют, что в здании, на крышу которого забрался стрелок, дежурила местная полиция. Подозрения он вызвал, еще когда проходил через рамки металлоискателя, у него обнаружили дальномер. С его помощью он потом наблюдал за снайперами секретной службы, а те за ним. Собеседники CNN при этом отмечают, что признаков того, что нападавший был причастен к иранскому заговору, нет.

Politico отмечает, что Белый дом получает все больше доказательств связи Тегерана с заговором с целью убийства Трампа. В ближайшие недели, по данным разведки, на него вновь может быть совершено покушение.

В интервью Bloomberg Трамп также заявил, что рассматривает вариант смягчения санкций против России в рамках своего мирного плана. Он добавил, что всегда имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным, поэтому Украине ничего не угрожало. Интервью дал и действующий президент Джо Байден. Он заявил, что выйдет из предвыборной гонки, только если у него возникнут проблемы со здоровьем. А свой возраст он назвал преимуществом. Это «приносит немного мудрости», сказал он телеканалу Black Entertainment Television.

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