В каньоне реки Хосты спасли туриста из Подмосковья

Сочинские спасатели помогли туристу из Подмосковья, который не мог выбраться из каньона реки Хосты. Очевидцы сообщили, что у мужчины во время купания в горной реке заболела спина и он не мог двигаться самостоятельно, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

На берег мужчине помогли выбраться отдыхающие. К моменту прибытия спасателей турист чувствовал себя лучше. Он сообщил, что может медленно идти пешком. Оказалось, что в воде у приезжего случился мышечный спазм.

Спасатели сопроводили мужчину по тропе наверх к выходу из каньона. От медицинской помощи турист отказался.

В ЮРПСО отметили, что за минувшую неделю этот случай спасения людей из каньонов рек стал уже третьим. Ранее, 15 июля, в каньоне реки Псахо спасли упавшую с высоты школьницу. Девочка также приехала на отдых из Подмосковья.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram