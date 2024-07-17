Трамп обвинил Байдена в сближении России и Китая

Президент США Джо Байден подтолкнул Россию и Китай к сближению, заявил кандидат в президенты Дональд Трамп. По его словам, из-за некомпетентности нынешнего главы США мир может оказаться на грани третьей мировой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Три с половиной года назад мы допустили серьезную ошибку, потому что (Джо.— "Ъ") Байден — некомпетентный человек. Он содействовал сближению России и Китая, которые теперь действуют как союзники. К ним присоединились Иран, а также Северная Корея. Им больше никто не нужен»,— сказал господин Трамп в интервью Bloomberg. По мнению американского экс-президента, Джо Байден вынудил Россию и Китай «пожениться».

Дональд Трамп отметил, что окружение нынешнего президента США — «это фашисты, не имеющие представления о том, что они делают». Также бывший глава Белого дома указал на то, что до конца президентских полномочий Джо Байдена осталось «дотерпеть» пять месяцев.

12 июня Минфин США расширил список санкций против России, введя более 300 новых ограничений. В частности, санкции затронули китайские оборонные компании, производителей и поставщиков оборудования. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, организации из этих стран помогают энергетическому, металлургическому и горнодобывающему секторам в России. В ответ китайский МИД потребовал от США отменить эти меры.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Угрозы прямого назначения».

Ольга Семеновых