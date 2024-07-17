Трамп заявил, что был в хороших отношениях с Путиным, когда был президентом

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между его страной и Россией, когда он был президентом, находились на хорошем уровне и не грозили вылиться в конфликт. По его словам, он поддерживал очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Дональд Трамп в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Дональд Трамп в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы с Путиным очень хорошо ладили, в наших отношениях. Нам никогда не грозила война. Он бы никогда не полез в Украину. Я сказал — никогда, никогда не лезь в Украину»,— отметил бывший глава Белого дома в интервью агентству Bloomberg. Господин Трамп добавил, что в его президентский срок США в целом не враждовали ни с одним государством, только вели войну с террористами ИГ («Исламское государство», признано террористическим и запрещено в РФ).

В июле 2023 года Дональд Трамп уже заявлял, что если бы находился у власти, то смог бы завершить конфликт на Украине за 24 часа. По его словам, он пригрозил бы Владимиру Путину увеличить поддержку ВСУ Вашингтоном, чтобы заставить того согласиться на переговоры.

Подробнее о выборах в США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп устремился пулей к президентству».

Евгений Белоусов