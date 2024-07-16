Три человека ранены в результате атак ВСУ на Курскую область 16 июля

Со стороны Украины 16 июля были атакованы 19 населенных пунктов в четырех районах Курской области. В результате ранения получили три человека, повреждения выявлены в пяти населенных пунктах, сообщил у себя в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

Неоднократно обстреливались село Веселое и деревня Елизаветовка Глушковского района; село Гордеевка Кореневского района; село Козино, деревни Обеста, Старая Николаевка и Городище Рыльского района.

Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы в поселках Глушково и Теткино, селах Дроновка, Коровяковка, Заболотовка, Кульбаки и недалеко от поселка Новый Путь Глушковского района; вблизи сел Троицкое и Гордеевка Кореневского района; сел Козино, Городище и в деревне Новоивановка Рыльского района; города Суджа, сел Гуево и Николаево-Дарьино Суджанского района.

Ночью над регионом был сбит беспилотник самолетного типа. Кроме того, стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено девять украинских дронов.

В Глушковском районе пострадали три человека. В Теткино с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на одно из домовладений — ранение получил местный житель. Там же пострадал спасатель, приехавший на тушение пожара из-за атаки другого дрона: с осколочным ранением он был направлен на дополнительное обследование в Глушковскую районную больницу. Еще один коптер атаковал работающий в поле комбайн — водитель находится на лечении в Курской областной больнице.

В Теткино повреждены пять домовладений, комбайн, легковой и грузовой автомобили, в Коровяковке — два домовладения, шесть легковых и один грузовой автомобили, в Заболотовке — два домовладения, легковой и грузовой автомобили, в Дроновке — два домовладения и «легковушка». В Новоивановке Рыльского повреждены жилой дом, легковой автомобиль и трактор.

15 июля ВСУ обстреляли десять курских населенных пунктов в пяти районах. Пострадавших не было, но был поврежден комбайн.

Александр Прытков

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