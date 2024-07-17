Президент Польши: победа России на Украине может привести к войне с НАТО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с Россией. По его мнению, приблизить столкновение может победа России в военном конфликте на Украине.

«Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка»,— сказал господин Дуда в интервью порталу Wirtualna Polsk в ответ на вопрос о том, какими будут последствия поражения Киева.

Он назвал возможное принятие Украины в НАТО «очень позитивным шагом». «Есть решимость показать Владимиру Путину, что Запад не боится и прекрасно знает, во что играет Россия, и будет готов и сплочен, чтобы защитить себя от нападения. Угроза войны существует, потому что одни только слова осуждения не удержат Россию»,— считает польский президент.

The Telegraph сообщала, что страны НАТО разрабатывают «наземные коридоры» для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае «крупной наземной войны» Европы с Россией. Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что вопрос о прямом участии НАТО в конфликте на Украине не стоит на повестке дня.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер