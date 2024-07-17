В соцсетях показали, как выглядит обесточенный «Море Молл» в Сочи

Вечером накануне, 16 июля, в Сочи ограничили подачу электроэнергии из-за повышенных нагрузок на энергосистему на юге России. Отключения затронули и крупнейший ТРЦ курорта «МореМолл». В соцсетях местные жители сообщили, что из-за ограничений площадка закрылась, и поделились кадрами обесточенного ТРЦ.

«Уважаемые посетители торгового центра, вход закрыт по техническим причинам. Просьба покинуть торговый центр через ближайший выход!» — объявили в «МореМолле» вечером во вторник.

Очевидцы заявляли, что на открытой парковке из-за отключения электричества не работали шлагбаумы. Из-за этого посетители на некоторое время застряли на паркинге, утверждает ряд Telegram-каналов.

Подачу электричества вечером 16 июля ограничили и в других городах Краснодарского края. Позже энергоснабжение восстановили. Сейчас электросетевой комплекс работает в штатном режиме, о новых отключениях не сообщалось.

Вячеслав Рыжков

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