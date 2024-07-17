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Коммерсантъ FM
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Pernod Ricard продает винные бренды консорциуму инвестфондов во главе с Bain Capital

Французский производитель алкогольных напитков Pernod Ricard объявил, что продает часть своих винных брендов австралийскому консорциуму инвесторов Australian Wine Holdco Limited (AWL).

В состав консорциума входят инвестфонды Bain Capital, Intermediate Capital Group, Capital Four, Sona Asset Management и Samuel Terry Asset Management. AWL в феврале нынешнего года выкупил второго по величине производителя вин Австралии — Accolade Wines, который испытывал серьезные финансовые проблемы. Теперь он приобретает у Pernod Ricard австралийские бренды Jacob`s Creek и St Hugo, новозеландские Brancott Estate и Church Road, а также испанские Campo Viejo, Ysios, Tarsus и Azpilicueta.

В самой компании Pernod Ricard объясняют эту сделку желанием сосредоточиться на премиальном сегменте крепких алкогольных напитков, таких как водка Absolut и коньяк Martell, которые и приносят основную часть выручки французскому производителю. Так, по итогам прошлого финансового года, завершившегося в июне 2023 года, на долю вин приходилось всего 4% продаж Pernod Ricard.

Кирилл Сарханянц

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