Reuters: Германия в 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине

В 2025 году Германия намерена выделить на военную помощь Украине €4 млрд. Это вдвое меньше, чем в этом году (€8 млрд), сообщает Reuters со ссылкой на проект бюджета, подготовленный в правительстве ФРГ.

Принять документ планируется сегодня, 17 июля. Документ включает среднесрочное финансовое планирование до 2028 года, когда должен закончиться специальный фонд вооруженных сил, созданный для достижения показателей по расходам стран НАТО. Как уточняет агентство, составление бюджета на 2025 год было сложным, поскольку глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер требовал «фискальной консолидации после более высоких расходов во время пандемии COVID-19 и недавнего энергетического кризиса».

В феврале страны Евросоюза (ЕС) утвердили долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд. Пакет помощи согласован всеми 27 членами союза. Канцлер Германии Олаф Шольц, однако, жаловался, что многие страны ЕС делают недостаточно для поддержки Киева. В июне он призвал союзников оказать помощь Украине для усиления ее противовоздушной обороны. Господин Шольц обещал, что в предстоящие «недели и месяцы» ФРГ передаст Киеву третий зенитный ракетный комплекс Patriot.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер