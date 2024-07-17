Над территорией Украины заметили учебный самолет ВВС Британии

Учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании заметили в воздушном пространстве Украины. Он пролетал сразу над несколькими областями страны, в том числе над Харьковской, Киевской, Ивано-Франковской областями и над подконтрольной Киеву частью ДНР. Воздушное пространство Украины закрыто с февраля 2022 года.

Полет учебного самолета отображался в сервисе Flightradar, обратило внимание агентство «РИА Новости». Судно появилось на карте 16 июля в 18:26 мск и пропало 17 июля в 1:32 мск. Примерно в 9:50 мск, как убедился «Ъ», самолет Grob Prefect T1 вновь стал отображаться над границей Луцкой и Львовской областей Украины.

По данным Flightradar, с 10 по 16 июля самолет совершал полеты над Великобританией рядом с базой ВВС страны. Grob Prefect T1 — двухместные самолеты, которые используют для начальной летной подготовки.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».