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Коммерсантъ FM
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Маск объявил о переносе офиса Space X из-за закона о школьниках-трансгендерах

Американский миллиардер Илон Маск сообщил о переносе штаб-квартир компаний X и Space X из Калифорнии в Техас. Причиной миллиардер назвал закон о защите прав школьников, которые идентифицируют себя как представители ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Губернатор штата скептически воспринял эти обещания.

Фото: Susan Walsh, File / AP

Фото: Susan Walsh, File / AP

«Это стало последней каплей. Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали, направленных против семей и компаний, Space X перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна в Калифорнии на базу Starbase в Техасе»,— написал Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), закон запрещает школам сообщать семьям школьников о их сексуальной ориентации или желании сменить пол. Критики нововведения считает его нарушением права родителей на получение информации.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в ответ на заявление Илона Маска написал в Х, что другая компания миллиардера, Tesla, уже обещала перенести штаб-квартиру из штата. В итоге же Tesla только расширила свое присутствие в Калифорнии.

WSJ отмечает, что Илон Маск планировал переезд штаб-квартир своих компаний еще до принятия нового закона. О возможном переносе компании X в 2023 году сообщал сам миллиардер. Газета также пишет, что Space X давно присутствует в Техасе и уже предпринимала шаги для своего расширения в этом штате.

О деятельности Маска в Техасе — в материале «Ъ» «Илон Маск изменит техасскую деревню».

Петр Бузлаев

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