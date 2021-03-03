Илон Маск изменит техасскую деревню

Илон Маск строит новый город в Техасе. Он будет называться Starbase, об этом миллиардер написал в своем Twitter. «Отсюда к Марсу, и дальше — к звездам», добавил Маск в комментарии под своим постом. Новый населенный пункт, вероятно, появится на месте деревни Бока-Чика, в котором сейчас находится испытательный полигон компании SpaceX.

Власти округа Кэмерон, подтвердили журналистам, что несколько дней назад сотрудники SpaceX действительно обращались в суд комиссаров. Но официального запроса на возведение населенного пункта пока сделано не было.

Выбор места эксперты считают неслучайным — сам Илон Маск переехал в Техас из Кремниевой долины в декабре прошлого года.

Кроме того, штат считается привлекательным для ведения бизнеса в области высоких технологий, отметил частный инвестор Андрей Зиновьев: «В Техасе достаточно прогрессивное налогообложение. Калифорния в этом смысле очень сильно проиграла, потому что они много ресурсов потратили на то, чтобы перейти на электрические машины, выделяли бесплатные полосы, сделали много всяких дотаций и так далее, при этом налоги не настроили так, чтобы это было выгодно предпринимателям типа Маска. В итоге они потратили ресурсы, а Маск все равно переезжает. Это лишний повод штатам и государствам задуматься о том, что они конкурируют за капитал именно с точки зрения системы налогообложения.

Маск обычно совсем не ограничивается сотрудниками компании, он пытается принести максимальное количество пользы максимальному количеству людей. Если он будет строить город, кажется, что этот принцип сохранится.

Скорее всего, он попробует сделать там урбанистику такой, чтобы движение было многоуровневым, то есть то, что он пытается сделать со своей The Boring Company: чтобы пробок на улицах не было, он спускает движение вниз, недавно обмолвился о том, что рассматривает возможность сделать электрический самолет.

Наверное, он в этом городе хочет сделать движение над землей, на земле и под землей».

Илон Маск подчеркнул, что его новый город будет dog friendly, а возглавит его Doge. Forbes считает, что так миллиардер намекнул на криптовалюту Dogecoin, названную в честь пса Доге из мемов про собаку породы шиба-ину.

Вероятно, Илон Маск на первом этапе планирует построить кварталы для сотрудников своих компаний, но в перспективе они могут вырасти в полноценный город, полагает управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава: «Многие крупные компании создавали свои кампусы, которые отчасти можно назвать городом: компания Microsoft улицы застраивала для своих нужд, Amazon сейчас строит гигантский кампус. Что конкретно Илон Маск имел в виду, не думаю, что это город за $500 млрд, как саудиты строят город будущего. Илон Маск сам переехал в Техас, SpaceX опять же в Техасе.

Наверное, ему интересно сделать какое-то пространство вокруг себя, которое он назвал город, это может быть реализовано для начала в виде кампуса, компаний, связанных с Илоном Маском, но в дальнейшем он может расширить свою идею.

Все-таки Маск, несмотря на то, что большой визионер и фантазер, конкретные шаги его достаточно рациональны, у него стоит задача перевезти большое количество сотрудников из Калифорнии в Техас, для этого нужна хорошая инфраструктура, привлекательные условия жизни и так далее».

Ранее Илон Маск заявлял о строительстве города на Марсе. Ради этого проекта он готов распродать все свое имущество. Миллиардер уверен, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. «Для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов», — подчеркивал предприниматель.