Компания из Петербурга построит крытый каток для спортивного вуза в Челябинске

Завершит строительство крытого катка на территории Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) в Челябинске петербургская компания «Архитектурное наследие».

Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, на которую обратил внимание «Деловой Петербург» специалисты из города на Неве оказались единственными участниками конкурса и предложили выполнить оставшиеся работы за 457,2 млн рублей, снизив начальную стоимость контракта примерно на 200 тыс. рублей.

Согласно техзаданию, площадь крытого катка должна составить 4,4 тыс. кв. м, его необходимо достроить к концу апреля 2026 года. Строительство объекта затянулось из-за судебных споров, поводом для которых стала вырубка деревьев в лесном массиве Тополинка, где начали возводить объект. Стройка была приостановлена в апреле этого года, когда застройщик расторг контракт с предыдущим подрядчиком.

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