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Коммерсантъ FM
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Армия Израиля зафиксировала запуск 40 снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обстреле районов страны с территории Ливана. По информации ЦАХАЛа, всего за последние часы было выпущено около 40 снарядов. Часть из них была перехвачена силами противовоздушной обороны. Сообщений о пострадавших не поступало.

Одновременно, как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, военно-воздушные силы Израиля атаковали местность Блат на юге Ливана. Удар был нанесен по пусковой установке, которая, по данным ЦАХАЛа, использовалась ранее этим вечером для обстрела приграничного города Кирьят-Шмона на севере Израиля.

Незадолго до удара по пусковой установке военно-воздушные силы Израиля атаковали вооруженный отряд ливанского движения «Хезболла» в районе населенного пункта Ярин на юге Ливана. Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух членов «Хезболлы».

Подробнее о возможном полномасштабном конфликте между Израилем и группировкой «Хезболла» — в материале «Ъ» «Если завтра Ливан».

Милена Костерева

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