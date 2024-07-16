Медведчук заявил об украинском следе в покушении на Трампа

Находящийся в России украинский политик Виктор Медведчук написал письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу. В нем он заявил, что в покушении на господина Трампа присутствует украинский след.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Медведчук

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Виктор Медведчук

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след»,— говорится в письме. Оно опубликовано на сайте движения «Другая Украина», которое возглавляет Виктор Медведчук.

Господин Медведчук также написал, что власти Украины и США не дадут урегулировать конфликт на территории страны. По его словам, это связано с тем, что после прекращения боевых действий президент Украины Владимир Зеленский потеряет власть. Виктор Медведчук в письме отметил, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о способности остановить конфликт.

13 июля на Дональда Трампа совершили покушение. Пуля задела ухо кандидата в президенты от республиканцев. При стрельбе на предвыборном митинге в Пенсильвании один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения. 20-летнего стрелка сотрудники секретной службы убили при задержании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вот в ухо прилетело, и ага».