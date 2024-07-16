МИД назвал видео расстрела военного РФ демонстрацией «международной крыши»

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал видео убийства российского военнослужащего украинским военным. По его словам, материал стал демонстрацией безнаказанности и «международной крыши».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родион Мирошник

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Родион Мирошник

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Добивать раненых и безоружных — это практики живодеров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы, а показывать эти "подвиги" окружающим — это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши", обещанной западниками нацистам»,— сказал Родион Мирошник «РИА Новости».

Посол по особым поручениям добавил, что власти Украины демонстративно игнорируют нормы международного гуманитарного права. Он также сообщил, что российская сторона будет добиваться международного расследования всех военных преступлений и привлечения к ответственности их исполнителей.

Видео опубликовано вчера, 15 июля, в Telegram-канале полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). На нем видно, как солдат ВСУ идет по траншее и находит российского солдата — тот в крови и без оружия. После этого украинский военный шесть раз стреляет в российского. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя видеозапись, призвал в ответ на убийство военнослужащего «уничтожать фашистов». СКР сообщил о начале расследования.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».