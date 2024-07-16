Сочи вошел в топ направлений для отдыха компаниями в июле

Сочи занял второе место в рейтинге популярных российских направлений для отдыха компаниями в июле. На долю курорта приходится 8% всех июльских бронирований компаниями туристов, говорится в исследовании портала Твил.ру.

«Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру определил самые популярные направления для отдыха компаниями в июле 2024 года. География поездок весьма обширна и разбросана. На первом месте оказался Санкт-Петербург с 9% бронирований компаниями, на втором Сочи, а на третьем — Анапа (8% и 5% бронирований компаниями соответственно)»,— сообщает сервис.

В северной столице средняя стоимость ночи при отдыхе компаниями составляет 7,8 тыс. руб., средняя продолжительность поездки — четыре ночи. В Сочи продолжительность поездки — неделя, а средняя стоимость ночи — 7,4 тыс. руб. В Анапе компании туристов проводят в среднем шесть ночей со средней стоимостью 6 тыс. руб. за ночь.

Ранее сообщалось, что Сочи попал в топ-3 направлений для «ленивого» отдыха. За него отдали голоса 20% участников опроса на данную тему.

Вячеслав Рыжков

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