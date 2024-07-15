Сочи вошел в топ-3 направлений для «ленивого» отдыха

В рейтинге комфортных направлений для «ленивого» отдыха Сочи занял второе место. Исследование подготовил сервис «Твил» по случаю праздника 15 июля — Дня русской лени.

«Российский сервис бронирования жилья для отдыха Твил.ру провел в соцсетях опрос на тему: где именно нашим подписчикам было комфортнее всего лениться? Сегодня мы публикуем результаты опроса»,— говорится в пресс-релизе компании.

Рейтинг возглавила Ялта, за которую проголосовали 28% респондентов. За Сочи отдали голоса 20% участников опроса. Отмечается, что на курорте «великолепная инфраструктура» для отдыха на любой вкус, в том числе и для комфортного релакса. Тройку лидеров замыкает Геленджик с 19% голосов.

В топ-10 попал и Краснодар. Краевая столица заняла восьмое место. За него отдали голоса 3% респондентов. «Этот город в последние годы стал не только транзитным пунктом по пути на море, но и самостоятельным туристическим направлением»,— отмечается в исследовании.

Вячеслав Рыжков

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