Эксперт: засуха не угрожает растительности Сочи

Угрозы деревьям и растениям в Сочи из-за засухи нет. Об этом заявили РИА Новости в Сочинском географическом обществе.

В сообщении отмечается, что воды сочинской флоре, несмотря на отсутствие угрозы засухи, пока недостаточно. Поэтому на курорте сейчас можно встретить поникшие кустарники. Также засуха вызвала обмеление крупной реки Сочи от улица Пластунская до пляжа «Ривьера», в прогулочных зонах увядает олеандр.

Член ученого совета Сочинского географического общества секции биогеографии Елена Аверьянова объяснила, что растения от перегрева могут спасаться только испаряя воду, а воды сейчас недостаточно. В городе почти нет дождей, установилась жаркая погода.

В парке «Ривьера» для спасения розария агрономы установили автоматический полив, а в труднодоступных местах цветы поливают из шлангов. Однако часть бутонов все же высохла.

О сильной жаре сочинцев и гостей курорта предупреждали несколькими днями ранее. В последнее время воздух в городе в дневное время прогревается до +35 градусов и выше.

Вячеслав Рыжков

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