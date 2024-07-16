Прокуратура проводит проверку после ДТП на трассе Джубга — Сочи

Туапсинская межрайонная прокуратура начала проверку после ДТП с несколькими пострадавшими на трассе Джубга — Сочи. Авария произошла ранним утром во вторник, 16 июля, напомнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Правоохранители выяснили, что 37-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ «Туапсе — Шепси». В результате пострадал водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров — все они дети. Всем им оказывают необходимую помощь.

Надзорный орган проведет проверку, даст оценку причинам и условиям произошедшего, в том числе состоянию автодороги, и иным вопросам, связанным с безопасностью дорожного движения. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Сейчас на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram