Трамвайные пути на улице Бекетова в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2025 году

Ремонт трамвайных путей на улице Бекетова в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году, сообщили в компании «Экологические проекты», которая отвечает за модернизацию городского электротранспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Весной в Нижнем Новгороде обновили трамвайные пути на перекрестке улиц Нартова и Бекетова и на участке от улицы Бекетова до площади Лядова. В июне по отремонтированным рельсам запустили трамвай №5. Работы продолжаются на улицах Белинского и Пискунова.

Как писал «Ъ-Приволжье», на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде выделено 51,3 млрд руб. Из них 32,1 млрд руб. — средства ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния (ФНБ). В Нижнем Новгороде планируется обновить 150 км трамвайных линий, реконструировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо и закупить 170 трамваев «Минин».

Елена Ковалева