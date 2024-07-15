В 2023 году в Татарстане выделили 2,4 млрд рублей на поддержку малых хозяйств

В прошлом году в Республике Татарстан на поддержку малых хозяйств было выделено 2,4 млрд руб. Об этом сообщил председатель комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев в интервью «Татар-информу».

Азат Хамаев отметил, что на субсидирование сельскохозяйственных кооперативов выделено 352 млн руб., а на субсидии личным подсобным хозяйствам на этот год заложено 546 млн руб.

В прошлом году малые формы хозяйствования произвели продукцию на 128 млрд руб. «Крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства производят почти половину сельхозпродукции республики. Уровень производства КФХ и ЛПХ удается поддерживать благодаря мерам господдержки»,— сказал он.

Сейчас в республике строятся мини-фермы, а хозяйства приобретают нетелей. Например, Кукморский район, который производит более 500 тонн молока в сутки, активно развивает это направление. Всего в прошлом году в республике было построено 195 мини-ферм на 821 корову.

Влас Северин «Ъ-Казань»

Читайте нас в Telegram