Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе Джубга — Сочи

В ночь на понедельник, 15 июля, на трасе Джубга — Сочи произошло смертельное ДТП. Водитель грузовика не справился с управлением и опрокинул автомобиль, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

По данным ведомства, водитель грузового автомобиля DAF на закруглении дороги не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта на бок. Мужчина — 58-летний житель Новокубанского района — погиб на месте до приезда медиков.

За прошлую неделю — с 5 по 11 июля — в Сочи произошло 259 ДТП. В 11 авариях пострадали люди. Чаще всего происшествия на дороге происходили из-за несоблюдения бокового интервала, очередности проезда, неправильного выбора дистанции.

Всего с начала года на курорте произошло более 3,7 тыс. ДТП. И. о. главы города Андрей Прошунин поручил усилить работу над снижением аварийности в Сочи.

Вячеслав Рыжков

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