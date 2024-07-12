За неделю в Сочи произошло 259 ДТП

В Сочи с 5 по 11 июля произошло 259 ДТП. В 11 авариях пострадали люди, сообщили в пресс-службе ГАИ курорта.

Основными причинами аварий стали несоблюдение бокового интервала — 51 ДТП; несоблюдение очередности проезда — 31 ДТП; неправильный выбор дистанции — 30 ДТП; несоблюдение условий, разрешающих движение задним ходом,— 29 ДТП.

Самым аварийным днем стал вторник — 45 аварий. Меньше всего ДТП произошло в прошлую пятницу — 31.

Всего с начала 2024 года на территории Сочи зарегистрировали более 3,7 тыс. ДТП. Исполняющий обязанности главы курорта Андрей Прошунин поручил усилить работу над снижением количества ДТП в Сочи. Власти курорта планируют совместно с ГАИ составить реестр всех аварийных участков.

Вячеслав Рыжков

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